Los socialistas franceses se abren al debate parlamentario y dan oxígeno a Lecornu

1 minuto

París, 14 oct (EFE).- El Partido Socialista francés (PS) confirmó este martes estar dispuesto a hacer la «apuesta» de continuar el debate en el Parlamento, lo que aleja el fantasma de una moción de censura inmediata por su parte contra el Gobierno de Sébastien Lecornu, después de que el primer ministro accediera a suspender la reforma de pensiones de 2023.

Así lo indicó el jefe del grupo de los diputados socialistas en la Asamblea Nacional, Boris Vallaud, al tomar la palabra tras el discurso de política general de Lecornu, si bien advirtió de que el presupuesto que piensa presentar el Ejecutivo es «insoportable». EFE

ngp/cat/vh

(foto) (vídeo)