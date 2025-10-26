Los socialistas galos dan ultimátum sobre el presupuesto hasta el fin de la próxima semana

París, 26 oct (EFE).- Los socialistas franceses fijaron este domingo un nuevo ultimátum para el Gobierno que lidera el primer ministro Sébastien Lecornu, bajo amenaza de interponer una moción de censura, si no ven concesiones en los debates presupuestarios hasta el fin de la próxima semana.

En concreto, en una entrevista con la cadena LCI, el primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, aseguró que para el final de la próxima semana se sabrá si hay una disolución de la Asamblea Nacional (cámara baja) o no.

«Intento lo contrario, que funcione. Pero eso no puede ser sin importar en qué condiciones. El Gobierno no puede imponer su visión como si tuviera mayoría absoluta», manifestó el líder socialista.

El PS reclama sobre todo aumentos de impuestos para las grandes fortunas, con fórmulas como el denominado impuesto Zucman para los ultrarricos, que rechaza en principio tanto el Gobierno como la derecha.

«Si no conseguimos que se apruebe el impuesto Zucman, tomaremos medidas alternativas. Es un ‘casus belli’. Si ni siquiera conseguimos recuperar entre cinco y siete mil millones (de euros) de los grandes patrimonios, estaremos condenando a los franceses», precisó Faure.

Para él, el objetivo es «garantizar que los franceses de a pie no paguen lo que los ricos no quieren pagar», teniendo en cuenta que los presupuestos de 2026 requieren fórmulas de ajustes para paliar el elevado déficit del país.

Si esas concesiones no se consiguen, «no habrá posibilidad de avanzar, de votar el presupuesto», según Faure, porque sería una situación de «bloqueo total».

En ese caso el PS, que fue clave de la supervivencia del Gobierno de Lecornu tras ser reinstaurado -al abrirse a debatir el presupuesto sin sumarse a las mociones de censura iniciales interpuestas contra él, aunque solo después de que Lecornu accediera a suspender la polémica reforma de las pensiones de 2023-, buscarían entonces su caída y eso forzaría previsiblemente una disolución de la Asamblea.

En cualquier caso, el plazo dado al Gobierno en esta ocasión extiende el ultimátum inicial que habían marcado los socialistas la semana pasada y que iba hasta este mismo lunes.

Eso a la luz de que las discusiones sobre el borrador del presupuesto en el hemiciclo de la Asamblea Nacional se están alargando, concentradas de momento en la parte de los ingresos del Estado.

El impuesto Zucman, por ejemplo, estaba previsto que se hubiera discutido ayer, pero finalmente no será tratado hasta la próxima semana. EFE

