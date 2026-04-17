Los socialistas lusos pedirán al Constitucional que revise ley que restringe nacionalidad

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Lisboa, 17 abr (EFE).- El Partido Socialista (PS) portugués informó este viernes de que va a solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que revise una ley aprobada este mes en el Parlamento por la derecha gobernante y la extrema derecha que modifica el código penal e incluye la pérdida de la nacionalidad en determinados casos.

El anuncio fue realizado en declaraciones a periodistas por el líder del grupo parlamentario del PS, Eurico Brilhante Dias, quien precisó que remitirán la petición al TC en los próximos días al considerar que esta alteración es «injusta» e inconstitucional, ya que establece «una sanción penal diferenciada entre portugueses» por un mismo delito.

Señaló además que este proyecto de alteración del código penal, que ya tuvo que ser modificado tras no recibir el visto bueno del TC en diciembre, incluye ahora «pocas o pequeñas alteraciones» respecto a ese primer texto que, opinó, son «insuficientes».

En esa línea, criticó al gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), fuerza liderada por el primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, al considerar que ha cedido ante los intereses del partido ultraderechista Chega.

«Ante la manifiesta inconstitucionalidad, ante lo que es injusto y ante lo que es una infeliz concesión del PSD a la extrema derecha, lo que un grupo parlamentario responsable hace (…) es pedir la investigación preventiva al Tribunal Constitucional de ese decreto», resumió el diputado.

El TC declaró en diciembre inconstitucionales algunos puntos de una alteración del código penal, aprobada en octubre en el Parlamento, que contempla la pérdida del pasaporte portugués para los condenados a penas de prisión igual o superiores a cuatro años por delitos contra la vida, la integridad física o infracciones terroristas, entre otros, cometidos en los diez años posteriores a la naturalización.

El nuevo documento fue aprobado a comienzos de este mes con el apoyo del PSD y Chega, entre otros partidos de derecha, y fue remitido al presidente de Portugal, el socialista António José Seguro, que puede sancionarlo, vetarlo o enviarlo al Constitucional.

En esa ocasión, el Parlamento luso aprobó también un borrador para alterar la Ley de Nacionalidad presentado por el Gobierno de centroderecha y que busca dificultar la obtención del pasaporte, después también de varias idas y venidas con rechazo del Tribunal Constitucional incluido.

Sobre ese segundo documento, Brilhante Dias dijo que no están a favor, pero que no lo enviarán para su revisión al TC. EFE

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