Los socialistas portugueses votan para elegir a su próximo líder con un único candidato

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Lisboa, 14 mar (EFE).- El Partido Socialista (PS) de Portugal celebra este sábado las primarias internas para elegir a su líder, que será de nuevo José Luís Carneiro, ya que es el único candidato que concurre en la papeleta.

Carneiro asumió el cargo de secretario general del PS de forma interina el año pasado cuando el exlíder socialista Pedro Nuno Santos dejó el cargo tras los malos resultados electorales de la formación en las legislativas de mayo, en las que quedó como tercer fuerza política y perdió 20 escaños.

Tras acabar el período interino, Carneiro se presentó de nuevo y, como en esta ocasión, tampoco tuvo oposición, por lo que fue revalidado en el puesto con el 95,4 % de los votos en junio de 2025.

Las votaciones arrancaron este viernes y culminarán este sábado, cuando se conocerán los resultados al cierre de las urnas.

El propio Carneiro votará hoy en Baião, un municipio del norte de Portugal, para después viajar a Lisboa, a la sede del PS, para hacer una declaración.

De ser elegido, será ratificado en el cargo durante el próximo Congreso Nacional del PS, que se celebrará del 27 al 29 de marzo en Viseu.

Carneiro, exministro durante el último Gobierno de António Costa (2022-2024), representa el ala moderada y centrista del PS y liderará al partido en su intento por recuperar el espacio político perdido para volver a ser segunda fuerza en el Parlamento, donde ahora mismo lo es el ultraderechista Chega. EFE

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