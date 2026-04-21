Los socios socialdemócratas de Merz se oponen a sus planes de reforma de las pensiones

3 minutos

Berlín, 21 abr (EFE).- El Partido Socialdemócrata (SPD), el socio de coalición del bloque conservador encabezado por el canciller alemán, Friedrich Merz, expresó este martes su rechazo a la aspiración del jefe de Gobierno a reformar el sistema de pensiones públicas, que el jefe del Ejecutivo quiere ver como una «cobertura básica».

«Una pensión en condiciones después de una vida llena de trabajo es una cuestión de justicia de prestaciones», declaró al semanario Der Spiegel la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales además de copresidenta del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) Bärbel Bas.

La ministra recordó que el Gobierno ha puesto en marcha una comisión para elaborar propuestas que permitan mantener el sistema público de pensiones estable durante las próximas décadas y que los socios de coalición se habían propuesto esperar a conocer las recomendaciones de ésta, antes de actuar.

El secretario general del SPD, Tim Klüssendorf, calificó de «inaceptables» las declaraciones de Merz sobre lo que a su entender debe ser el futuro de las pensiones.

«Si el canciller quiere reducir la pensión pública a una ‘cobertura básica’ se encontrará con una feroz resistencia de la socialdemocracia», dijo al mismo medio y recordó que más de la mitad de la población de Alemania cuenta con las pensiones públicas como único seguro para la vejez.

Durante un acto de la Asociación de Bancos Alemanes, Merz aseguró el lunes que en el futuro, la pensión pública «ya no será suficiente para asegurar a la larga el estándar de vida» de los jubilados.

El canciller repitió, tal y como ya había dicho en otras ocasiones, que en el futuro la pensión pública deberá ser sólo uno de tres pilares para financiar la jubilación, junto con las pensiones privadas y de empresa.

Sin embargo, en esta ocasión causó escándalo la formulación que empleó al decir que «el seguro de jubilación público será por sí mismo, en todo caso, una cobertura básica para la vejez», que fue criticada también duramente por Los Verdes y La Izquierda, formaciones de la oposición.

La subida de costes por el ajuste de las pensiones y el envejecimiento de la población provoca ya un déficit en la caja de las pensiones que el año pasado ascendía a más de 2.500 millones de euros, una situación en la que se ha vuelto inexorable una gran reforma del sistema, aunque la coalición de conservadores y socialdemócratas todavía no ha llegado a un acuerdo sobre sus particularidades.

La edad de jubilación en Alemania está siendo incrementada gradualmente desde los 65 hasta los 67 años, aunque los conservadores son partidarios de aumentarla aún más, en vista de la ampliación de la esperanza de vida en el país. EFE

cph/smm/lss