Los suizos en México eligen representantes con un clic Andrea Ornelas, México 29 de junio de 2017 - 09:47 El Consejo de los Suizos en el Extranjero (CSE) fue renovado para el mandato 2017-2021. Y, por primera vez, los suizos afincados en México pudieron sufragar vía Internet. Pese a la elevada abstención que se registró, emergió el nombre de dos candidatos ganadores. Ambos pertenecen al medio financiero. La tecnología acorta distancias y robustece los derechos de los ciudadanos. Este martes se abrió en Ginebra la urna electrónica que contenía 1 378 boletas de votantes suizos radicados en México y Australia. Sus sufragios digitales contenían el nombre de los candidatos que apoyaban para representar sus intereses en los cuatro años por venir. La votación electrónica, un ejercicio inédito para los suizos de estas dos naciones, registró un elevado abstencionismo. En México, en particular, solo 6,96% de los electores inscritos participaron en la cita digital y los ganadores de la misma fueron Rubli Kaiser y a Patrick Wyss. La Quinta Suiza El sistema que permitió que esta votación se llevara a cabo lleva por nombre CHVote, y fue diseñado en Ginebra hace más de una década para responder a las necesidades de los electores representados por el Consejo de los Suizos del Extranjero (CSE). El CSE defiende ante el Gobierno y la opinión pública helvéticos los intereses de los suizos que viven en otras latitudes, razón por la que se les conoce como el Parlamento de la Quinta Suiza (ver recuadro). Esta última es, a su vez, la comunidad de helvéticos expatriados. Para materializar este ejercicio democrático, “la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE) unió esfuerzos con el cantón de Ginebra para proponer a los suizos que viven en México y Australia utilizar Internet para designar a sus nuevos delegados en un ejercicio digital que tuvo lugar entre el 12 y el 27 de junio. Dos plazas estaban previstas para México”, expresó la OSE tras la elección. En un comunicado, añadió que “gracias al voto electrónico, todos los suizos de más de 18 años que comunicaron su dirección postal, o electrónica, a la Embajada o Consulado de Suiza en México y Australia pudieron elegir a sus delegados en el seno del CSE”. En el caso mexicano, había cuatro candidatos y solo dos ganadores potenciales. La OSE explicó también que el CHVote es un sistema de sufragio electrónico que nació en Suiza en 2003. Desde entonces permite votar en línea desde cualquier lugar del mundo. “Esta plataforma de voto público pertenece totalmente al gobierno de Ginebra y es utilizada por los electores suizos residentes en el extranjero, pero pertenecientes a los cantones de Ginebra, Basilea Ciudad, Berna, Argovia y San Gall. Hasta la fecha, el CHVote ha permitido la realización de 119 elecciones”. El legislador Carlo Sommaruga, miembro del Consejo de Suizos en el Extranjero (CSE), por su parte, indica que esta elección es un gran éxito: "Se trata de una primicia de importancia para todas y todos los suizos en el exterior". Los ganadores De origen suizo, pero nacido en México, Federico Rubli Kaiser es economista de profesión y vive en el país latinoamericano desde 1954. Es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una de las principales universidades privadas de México. Posteriormente, obtuvo una maestría y un doctorado en la Universidad de Columbia (NY). Durante algunos años fue economista en el Fondo Monetario Internacional (FMI), en Washington, y trabajó durante más de tres décadas para Banxico, el banco central de México, en donde se desempeñaba durante los años 90, cuando esta nación experimentó una de las peores crisis económicas de su historia. También ha trabajado para la CONSAR, el gigante público que se ocupa de regular el sistema de pensiones de los trabajadores del sector privado en México. Y participa en los consejos de administración de entidades como la Sociedad Suiza de Socorros, la Asociación Suiza de México o la Asociación Empresarial Mexicano-Suiza. Por su parte, Patrick Wyss, quien emigró a México cuando tenía 24 años de edad y en donde ha vivido desde hace casi cuatro décadas, es consejero financiero independiente. Se diplomó en la Escuela de Comercio de Basilea y obtuvo estudios de postgrado en el ‘Institute of Banking’ de Nueva York. Ha trabajado para el sector bancario internacional en entidades como la ‘Swiss Bank Corporation’ o el Banco Worms & Cie, en Suiza y NY. Pero trabaja como asesor financiero independiente desde hace más de dos décadas. Participa también en la Asociación Empresarial Mexicano-Suiza, en la Asociación Suiza de México y es miembro del Colegio Suizo en México. Y desde el 2013 es delegado ante el CSE. Elección suiza en México La Quinta Suiza está conformada por todos los helvéticos que viven en algún otro país. Su nombre se debe a que Suiza habla cuatro lenguas oficiales (alemán, francés, italiano y romanche) y la quinta lengua es, metafóricamente, la síntesis de todos aquellos idiomas que se hablan en los países del mundo en donde hay una comunidad suiza. Electores inscritos en México y Australia: 3 934 Participación en México: 6,96% (Australia: 7,43%) Boletas entregadas: 274 Boletas en blanco: 3 Candidatos electos en México: Patrick Wyss (150 votos) Federico Rubli Kaiser (137 votos) Candidatos perdedores: Philipp Moser (128 votos) Ernesto Bächtold (84 votos) La urna fue abierta en presencia de la Dirección de la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE), representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores (DFAE), autoridades del cantón de Ginebra y el legislador Carlo Sommaruga, miembro del Consejo de Suizos en el Extranjero (CSE).