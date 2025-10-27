Los tailandeses acuden al Gran Palacio para rendir homenaje a la difunta reina Sirikit

2 minutos

Bangkok, 27 oct (EFE).- Cientos de tailandeses acudieron este lunes al Gran Palacio de Bangkok para rendir homenaje a la difunta reina madre de Tailandia, Sirikit, quien falleció el viernes a los 93 años.

Vestidos de luto, los ciudadanos aguardaron pacientemente su turno para entrar en una sala del recinto, abierta desde este lunes, para así postrarse, como marca la tradición en el país, ante un retrato de la soberana, adornado con flores azules -el color que representaba a Sirikit-.

También se han colocado libros de condolencias para que los asistentes escriban sus palabras de honra a la monarca.

El resto del histórico recinto, uno de los lugares más turísticos de la capital, permanecerá cerrado al resto de visitantes hasta el 9 de noviembre, indica el portal del Gran Palacio.

La Casa Real, que ha decretado un año de luto para sus miembros y trabajadores, pidió que durante los próximos 100 días tras la muerte de la reina madre se celebren ceremonias de mérito -donde se realicen ofrendas que ayuden en su nueva vida a la difunta- en los templos budistas, en un país donde esta religión es mayoritaria.

El rey Vajiralongkorn, hijo de Sirikit y el difunto monarca Bhumibol, y otros miembros de la Familia Real se unirán a los rezos los últimos días de la ceremonia, apunta la Casa Real.

La reina madre falleció «tranquila» el viernes, en un hospital de Bangkok a las 21:21 hora local (14:21 GMT), tras llevar hospitalizada desde 2019 y haber sufrido una infección de sangre este mes, añadió la Oficina de la Casa Real en su comunicado.

Durante más de seis décadas estuvo casada con el rey Bhumibol, el monarca con el reinado más largo de Tailandia, quien murió en 2016.

La cremación, sin fecha concreta aún, será en un templo que debe ser diseñado y construido y que estará ubicado en la explanada de Sanam Luang, frente al Gran Palacio.

Sirikit, reconocida en el país como «la madre de los tailandeses», es una figura reverenciada por su contribución al desarrollo y modernización del país a través de las fundaciones que patrocinó.

El rey Vajiralongkorn ascendió al trono tras la muerte de su padre, pero no ha heredado la popularidad que mantuvo su progenitor. EFE

