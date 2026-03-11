Los talibanes acusan a Pakistán de cometer crímenes de guerra mientras siguen los ataques

3 minutos

Kabul/Islamabad, 11 mar (EFE).- El gobierno talibán acusó este miércoles al ejército de Pakistán de cometer crímenes de guerra en Afganistán, tras una serie de bombardeos que alcanzaron anoche varias aldeas en zonas fronterizas en la Línea Durand, mientras continúan los ataques en ambos lados.

«Como parte de la continua agresión ilegal y los crímenes de guerra del régimen militar paquistaní, durante las últimas 24 horas se dispararon cientos de proyectiles de mortero y artillería hacia áreas cercanas a la Línea Durand en las provincias de Paktia, Paktika, Nuristán y Khost», declaró el portavoz adjunto talibán Hamdullah Fitrat en un comunicado.

El portavoz adjunto añadió que los proyectiles de mortero disparados contra la provincia de Paktia impactaron directamente en viviendas civiles y resultaron en la muerte de al menos tres personas, además de herir a otras tres.

Asimismo, el Gobierno de facto talibán informó que en la provincia de Khost siete aldeas fueron blanco de ataques de artillería paquistaní. Según su versión, estos bombardeos dejaron dos civiles heridos y destruyeron varias casas y una mezquita.

Según el comunicado, otras zonas fronterizas como Nuristán o Paktika sufrieron varios ataques con cientos de proyectiles que dañaron significativamente la infraestructura de diversas aldeas y causaron la muerte de al menos 20 cabezas de ganado.

Al menos 56 civiles muertos y más de 129 heridos en total

Por su parte, fuentes de seguridad de Pakistán informaron de que sus contraataques contra los talibanes afganos y el grupo Fitna al-Khawarij, a quienes consideran «enviados de la India», continúan con éxito.

En estas operaciones, el Ejército de Pakistán aseguró haber capturado armamento pesado, incluyendo lanzagranadas de fabricación rusa, y afirmaron que sus ataques están logrando desarticular las posiciones enemigas.

Fuentes oficiales confirmaron que la Operación ‘Ghazbad-lil-Haqq’ sigue en curso y no se detendrá hasta que se logren todos los objetivos de seguridad en la frontera.

Aunque la ONU no ha podido verificar de forma independiente el número total de bajas militares, el último balance recoge al menos 56 civiles muertos y más de 129 heridos desde el inicio de la escalada.

Las hostilidades estallaron el pasado 22 de febrero tras una incursión aérea de Pakistán en las provincias fronterizas de Khost y Kunar, dirigida supuestamente contra refugios del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o los talibanes paquistaníes, afines ideológicamente al régimen afgano.

El Gobierno talibán respondió a lo que consideró una violación de su soberanía con ataques contra puestos militares paquistaníes, desencadenando una espiral de enfrentamientos que se ha extendido por toda la línea fronteriza.

Según Islamabad, el TTP lleva a cabo ataques en su territorio con el apoyo de los talibanes, algo que Kabul siempre ha negado y que insiste en considerar un problema de seguridad interno de Pakistán. EFE

