Los talibanes acusan a Pakistán de hacer «demandas ilógicas» tras el fracaso del diálogo

Kabul, 29 oct (EFE).- El Gobierno de facto talibán confirmó este miércoles el fracaso de las negociaciones con Pakistán, pero acusó a Islamabad de la ruptura por presentar «exigencias irrazonables e ilógicas», ofreciendo una versión que contradice la de Pakistán.

La Radio y Televisión Nacional (RTA), controlada por los talibanes, informó de que el diálogo fracasó por la «demanda irrazonable» de Pakistán de que Kabul garantice que no se produzcan en el futuro ataques en Pakistán.

Según RTA, la delegación afgana rechazó esa exigencia, argumentando que el grupo terrorista Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes paquistaníes y considerado el hermano ideológico de los talibanes afganos, es un «problema interno y de larga data» de Pakistán.

A su vez, los talibanes presentaron sus propias demandas exigiendo que Pakistán «no permita que el Estado Islámico (EI) y otros grupos operen desde su territorio» para atacar Afganistán, que «se abstenga de violar el espacio aéreo afgano», y que «separe la política de las relaciones comerciales».

El Gobierno paquistaní también confirmó hoy el fracaso, acusando a Kabul de querer «arrastrar a su pueblo a una guerra innecesaria» y de no mostrar «voluntad de impedir que organizaciones terroristas utilicen suelo afgano».

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, ya había advertido de una «guerra abierta» si el diálogo fallaba, y el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, replicó que Afganistán «responderá a cualquier ataque extranjero».

Aunque no se registraron nuevos enfrentamientos tras la ruptura, cuentas en redes sociales afines al ejército paquistaní sugirieron que, ante un nuevo ataque, Pakistán «rastreará el origen» y «atacará la infraestructura que lo orquestó».

Las conversaciones en Estambul, mediadas por Turquía y Catar, buscaban consolidar un alto el fuego alcanzado el 19 de octubre en Doha.

Esa tregua detuvo los peores enfrentamientos en décadas, que estallaron a mediados de octubre. La escalada comenzó con explosiones en Kabul que los talibanes atribuyeron a Pakistán. Los talibanes respondieron con una ofensiva fronteriza, a la que Islamabad replicó con ataques aéreos en territorio afgano contra presuntos refugios del TTP, dejando decenas de civiles muertos. EFE

