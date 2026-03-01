Los talibanes acusan a Pakistán de r bombardear campos de refugiados en Afganistán

2 minutos

Kabul, 1 mar (EFE).– El Gobierno de los talibanes acusó este domingo al Ejército de Pakistán de cometer «crímenes morales y humanitarios» al bombardear campamentos que albergan a migrantes afganos recién deportados por Islamabad.

En un comunicado, el Ministerio de Refugiados y Repatriación de la administración talibán denunció ataques directos contra el campamento de Omari, situado en el paso fronterizo de Torkham (provincia de Nangarhar), y contra otras instalaciones de acogida en Spin Boldak (Kandahar).

Según el ministerio, los bombardeos paquistaníes han dejado «un número indeterminado de inocentes migrantes retornados muertos y heridos, incluyendo mujeres y niños».

El régimen de Kabul subrayó la dramática situación de estas víctimas, recordando que se trata de civiles desplazados por años de guerra y agobiados por la inseguridad que acababan de ser «expulsados por la fuerza por Pakistán en violación de todas las leyes internacionales».

Tras ser forzados a cruzar la frontera, los retornados han sido ahora blanco de ataques en los mismos refugios donde intentaban reasentarse.

«Condenamos enérgicamente este crimen cometido por la parte paquistaní», señaló el ministerio, describiendo la ofensiva como una violación de los principios humanitarios y los valores humanos «que no tiene justificación».

El estricto control que los talibanes ejercen sobre la prensa, sumado a las severas restricciones de acceso para medios internacionales y organizaciones humanitarias a estas remotas zonas fronterizas de la Línea Durand, impide confirmar de manera neutral tanto el balance de muertos y heridos como el alcance real de los daños materiales reclamados por Kabul.

Pese a esta falta de verificación independiente, las autoridades afganas instaron en su comunicado a la comunidad internacional y a las organizaciones de ayuda a «no guardar silencio» ante el derramamiento de sangre.

Asimismo, exigieron a Islamabad que «reconozca su responsabilidad hacia los civiles y se abstenga de esta violencia perjudicial». EFE

