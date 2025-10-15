Los talibanes acusan a Pakistán de un nuevo ataque fronterizo con al menos 12 muertos

Kabul, 15 oct (EFE).- El Gobierno talibán acusó este miércoles a Pakistán de bombardear zonas fronterizas en la provincia de Kandahar, un ataque que, según los fundamentalistas, ha causado la muerte de al menos 12 civiles y ha dejado más de un centenar de heridos, en una nueva escalada de la tensión bilateral.

«Lamentablemente, esta mañana temprano, las fuerzas paquistaníes una vez más comenzaron ataques con armas ligeras y pesadas contra Afganistán en el distrito de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar. Como resultado, más de doce civiles afganos fueron martirizados y más de cien resultaron heridos», dijo en X el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid.

Las fuerzas afganas «respondieron al ataque», añadió el portavoz, quien aseguró que en la represalia también se produjeron bajas entre las fuerzas de Pakistán, sin ofrecer más detalles. EFE

