Los talibanes acusan a Pakistán de violar el alto el fuego con ataques en la frontera

1 minuto

Kabul, 6 nov (EFE).- El Gobierno de facto talibán acusó este jueves a Pakistán de romper el alto el fuego con ataques en el distrito fronterizo de Spin Boldak, en la provincia sureña de Kandahar, coincidiendo con la reanudación en Estambul de las conversaciones bilaterales para frenar la reciente escalada de violencia.

«Las fuerzas paquistaníes violaron el alto el fuego hoy y lanzaron un ataque, pero la situación está ahora en calma», dijo a EFE el portavoz del Cuerpo de Ejército de Al-Badr, Mawlawi Shakeeb. EFE

lk-lgm/rf