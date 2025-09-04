Los talibanes admiten que el número de muertos por el terremoto podría ser mayor de 1.457

Asadabad (Afganistán), 4 sep (EFE).- El Gobierno talibán admitió este jueves que el número de muertos por el devastador terremoto del domingo podría ser superior a los 1.457 reportados oficialmente, aunque precisó que por el momento no es posible ofrecer una nueva cifra consolidada, ya que siguen buscando bajo los escombros.

La confirmación llega en el cuarto día de operaciones, cuando las esperanzas de hallar supervivientes son prácticamente nulas y la prioridad es la ayuda humanitaria.

«El número de víctimas del incidente ha aumentado a medida que las operaciones de búsqueda y rescate continúan en las casas destruidas de la zona hasta la noche de ayer, miércoles», dijo en un mensaje publicado en su perfil de X el portavoz adjunto de los fundamentalistas, Hamdullah Fitrat.

El vocero del Gobierno de facto afgano informó que «aún no hay una cifra exacta» del número de víctimas actualizado que se encuentra oficialmente en 1.457 muertos y 3.394 heridos.

«Vale la pena señalar que algunas personas irresponsables han compartido cifras elevadas de víctimas, que no son ciertas y no las confirmamos», añadió Fitrat.

Con la ventana de 72 horas para encontrar supervivientes ya cerrada, la misión en las remotas montañas del este del país se ha convertido en una de recuperación de cuerpos, con muy poca esperanza de hallar supervivientes.

Las casas en Kunar y sus alrededores, construidas con piedra y barro mayoritariamente, no pudieron soportar las fuertes sacudidas del terremoto, de magnitud 6,0, y de las réplicas que han ido desarrollándose en la zona en los últimos días.

Además, la llegada por tierra de la ayuda humanitaria a la zona cero se ha visto muy dificultada en los últimos días por el bloqueo de carreteras en la zona.

No obstante, la respuesta de otros países, organizaciones humanitarias y agencias internacionales ha comenzado a llegar a la zona mediante puentes aéreos y convoyes terrestres. EFE

