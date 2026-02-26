Los talibanes advierten de una escalada militar si Pakistán ataca Kabul u otras ciudades

2 minutos

Kabul, 27 feb (EFE).- El Gobierno talibán advirtió este viernes de que lanzará acciones de represalia si Pakistán ataca Kabul u otras ciudades importantes en una posible escalada militar, tras los combates que ambos países mantuvieron hasta la medianoche debido al lanzamiento de una operación coordinada por Afganistán.

“Tenemos suficientes recursos. Si ellos (Pakistán) actúan con tal imprudencia, responderemos de manera similar, y sus centros importantes y principales ciudades serán atacados”, declaró el portavoz principal de los talibanes, Zabihullah Mujahid, en un mensaje de audio compartido en el grupo de WhatsApp de los portavoces afganos.

El choque, que afecta ya a cinco sectores fronterizos, se produce cinco días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán y ha derivado en una batalla por el control de posiciones estratégicas que ambos bandos aseguran haber capturado.

Mientras los talibanes confirman el uso de unidades de élite para incursiones nocturnas, Islamabad ha respondido con una movilización militar de «castigo», desplegando recursos en áreas clave como Chitral, Khyber o Nangarhar para repeler el avance afgano.

En un comunicado aparte, el Gobierno talibán afirmó que 55 miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes murieron y 19 de sus puestos militares fueron capturados durante estos ataques de represalia contra Pakistán esta noche.

Por su parte, Pakistán confirmó la ofensiva pero aseguró haber repelido los ataques mediante una respuesta «inmediata y efectiva».

Según la versión paquistaní, sus ataques de precisión han destruido dos puestos de control afganos y han forzado la retirada de los combatientes talibanes, a quienes el Gobierno de Pakistán denomina «Khawarij».

Este enfrentamiento es el resultado de los bombardeos ejecutados por Pakistán la semana pasada, que dejaron al menos 17 muertos.

Kabul denunció que las víctimas eran civiles, mientras que Islamabad defendió que se trataba de una operación contra un centenar de insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que utiliza suelo afgano como base.

El conflicto tiene lugar a lo largo de la Línea Durand, la frontera de facto de 2.640 kilómetros que separa ambos países, y de confirmarse la toma de prisioneros y la recuperación de cadáveres, esta crisis sería el incidente más grave entre ambos vecinos desde el regreso de los fundamentalistas afganos al poder hace cuatro años. EFE

