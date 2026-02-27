Los talibanes aseguran haber abatido a 75 soldados paquistaníes en su ofensiva

2 minutos

Kabul, 27 feb (EFE).– El Gobierno de los talibanes aseguró este viernes que al menos 75 soldados paquistaníes han muerto y otros 84 han resultado heridos en el marco de las operaciones lanzadas por sus fuerzas desde la pasada noche, una cifra no contrastada por fuentes independientes ni reconocido por el mando militar de Islamabad.

«Los ataques de represalia contra centros del régimen militar paquistaní cerca de la Línea Durand resultaron en la muerte de 75 soldados paquistaníes y heridas a otros 84», declaró el portavoz del 201 Cuerpo Khalid bin Walid, Mawlawi Wahidullah Mohammadi, en una entrevista con la Radio y Televisión Nacional de Afganistán.

Según el portavoz, estos ataques habrían golpeado instalaciones militares en Abbottabad, Nowshera y las proximidades de Islamabad, en una jornada en la que el mando afgano asegura haber capturado dos bases y 19 puestos militares cerca de la Línea Durand, manteniendo bajo custodia los cuerpos de 23 militares y a varios individuos capturados tras los enfrentamientos.

Este balance de bajas se produce de forma paralela a las denuncias de ataques contra la población civil en suelo afgano, donde la televisión estatal informó de bombardeos nocturnos de la aviación paquistaní contra áreas residenciales en el distrito de Barmal, en la provincia de Paktika, que habrían causado la muerte de tres personas, incluidos dos niños.

En el cómputo global de las últimas horas, el mando talibán solo reconoce haber sufrido ocho bajas en sus propias filas y sitúa el total de víctimas civiles en tres fallecidos y 20 heridos, mientras que Islamabad ninguna.

Esta escalada es parte de una espiral de hostilidades iniciada el pasado 22 de febrero que se intensificó tras un bombardeo paquistaní en la provincia de Nangarhar que causó 17 muertos, desencadenando la actual respuesta militar del régimen talibán en territorio paquistaní. EFE

lk-mtv-igr/jlp

(foto) (video)