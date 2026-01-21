Los talibanes atribuyen a «elementos subversivos» la explosión con 7 muertos en Kabul

2 minutos

Kabul, 21 ene (EFE).- El Gobierno de facto de los talibanes atribuyó este miércoles a «elementos subversivos» la explosión ocurrida hace dos días en un restaurante chino de Kabul, y confirmó que el ataque que causó siete muertos, entre ellos un ciudadano de nacionalidad china.

El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Mufti Abdul Matin Qani, corroboró en una declaración a la prensa que el suceso «fue llevado a cabo por elementos subversivos» y aseguró que las fuerzas de inteligencia ya trabajan para localizar a los responsables.

«Además, más de 10 personas resultaron heridas y su condición de salud es estable», dijo el portavoz.

Qani destacó que «en el último año, no se había registrado ningún incidente de seguridad importante» en Afganistán y añadió que las fuerzas de seguridad y de inteligencia de este país están investigando el atentado.

«Al igual que criminales anteriores fueron arrestados y llevados ante la justicia, estos perpetradores también serán llevados ante la justicia y recibirán un castigo por sus acciones», dijo el portavoz del Gobierno talibán.

La explosión tuvo lugar en el interior del restaurante ‘Chinese Noodle’, situado en el céntrico distrito comercial de Shahr-e-Naw, un establecimiento gestionado por socios afganos y chinos y frecuentado por la comunidad musulmana del gigante asiático.

Aunque el Gobierno talibán se refiere genéricamente de «subversivos», la filial afgana del grupo yihadista Estado Islámico de Jorasán (EI-K) ha reivindicado la autoría del atentado, asegurando que fue perpetrado por un atacante suicida que detonó su carga en el local.

Este tipo de brechas de seguridad en el centro de Kabul son poco habituales desde el regreso de los talibanes al poder en Afganistán en agosto de 2021. Los fundamentalistas basan buena parte de su legitimidad interna en haber restaurado el orden tras dos décadas de guerra en el país.

Para el Gobierno de facto talibán, que mantiene una relación estrecha con Pekín, la seguridad de ciudadanos e intereses chinos es clave para sostener una de sus principales alianzas económicas, algo vital para intentar reactivar una economía asfixiada por el aislamiento internacional. EFE

lk-jgv/igr/alf