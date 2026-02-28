Los talibanes buscan el respaldo de Arabia Saudí para mediar en el conflicto con Pakistán

Kabul, 28 feb (EFE).– El ministro de Asuntos Exteriores de los talibanes, Amir Khan Muttaqi, mantuvo este sábado una conversación telefónica con su homólogo de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, para abordar la escalada bélica con Pakistán y buscar una vía de desescalada a través de la diplomacia regional.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores afgano, Muttaqi transmitió al jefe de la diplomacia saudí que las recientes acciones militares de Kabul fueron “defensivas, recíprocas y destinadas a gestionar y contener la situación”.

El ministro talibán subrayó que Afganistán “no alberga intenciones hostiles hacia nadie” y agradeció los esfuerzos de Riad por promover la estabilidad en la región, según el texto.

Según el comunicado de los talibanes, en esa conversación, el príncipe Faisal bin Farhan enfatizó la importancia de “reducir las tensiones en la región” y resolver las disputas mediante canales diplomáticos.

El ministro saudí dio la bienvenida a la «posición clara» de Kabul de priorizar el diálogo y aseguró que Arabia Saudí continuará con sus esfuerzos para fomentar la estabilidad, siempre bajo los principios de “respeto mutuo” y soberanía territorial.

El Gobierno de Kabul informó también de una comunicación previa con el ministro de Estado de Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi.

En ambas llamadas, los talibanes han buscado el apoyo de sus aliados históricos en el Golfo para evitar que el conflicto fronterizo derive en una guerra abierta.

Este llamado al diálogo se produce tras el fracaso de los acercamientos previos en Catar a finales del año pasado, donde delegaciones de alto nivel de ambos países negociaron un alto el fuego que apenas logró sostenerse unas semanas. EFE

