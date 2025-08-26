The Swiss voice in the world since 1935

Los talibanes condenan el asesinato de cinco periodistas en un ataque israelí en Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kabul, 26 ago (EFE).- El Gobierno de facto de Afganistán condenó el asesinato de los cinco periodistas que murieron ayer en un ataque israelí contra el hospital Nasser, en Gaza, y acusó a Israel de cometer un «genocidio continuo» contra los palestinos.

El portavoz adjunto de los talibanes, Hamdullah Fitrat, dijo en un comunicado compartido anoche que «el asesinato de periodistas es un crimen grave y una mancha oscura para quienes dicen defender la libertad de expresión», en referencia a la muerte de cinco informadores ayer en Gaza.

Además, los fundamentalistas que ejercen el poder en Kabul desde agosto de 2021, condenaron lo que denominaron «el genocidio en curso contra los musulmanes de Palestina y la brutal agresión del régimen sionista» en la Franja de Gaza.

El Ejército israelí atacó el pasado lunes el hospital Nasser del sur de Gaza, matando a 20 personas, cinco de ellas periodistas que trabajaban para medios internacionales.

Según las autoridades gazatíes, desde octubre de 2023, cuando se recrudecieron los ataques en la Franja de Gaza, 245 periodistas, informadores e influyentes han sido asesinados.

El gobierno talibán ha manifestado de manera constante su oposición a las acciones militares de Israel en Gaza y ha pedido un acceso humanitario inmediato al enclave, donde las autoridades palestinas aseguran que miles de personas han muerto desde el estallido de los combates. EFE

