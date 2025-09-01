Los talibanes confirman 622 muertos y más de 1.500 heridos por el terremoto en Afganistán

Kabul, 1 sep (EFE).- El Gobierno de facto talibán confirmó este lunes que al menos 622 personas murieron y 1.555 resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran la pasada noche el este de Afganistán.

«Como resultado de los terremotos de anoche en Kunar y Nangarhar, 622 personas han muerto y 1.555 han resultado heridas, además de la destrucción de un gran número de casas», declaró a EFE el portavoz del Ministerio del Interior, Mufti Abdul Matin Qani.

El ministro del Interior, Khalifa Sirajuddin Haqqani, ha dado instrucciones a los funcionarios locales para que presten asistencia inmediata a las familias afectadas, confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el balance oficial, 610 de los fallecidos se registraron en Kunar y 12 en Nangarhar, provincias situadas en el este de Afganistán y limítrofes con Pakistán.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo principal, de magnitud 6.0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al temblor inicial, registrado a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en las regiones del este del país.

Las autoridades temen que el balance aumente a medida que se accede a las zonas más remotas.

Afganistán es uno de los países más vulnerables del mundo a los desastres naturales. La precariedad de sus infraestructuras, el frágil sistema sanitario y la falta de apoyo internacional agravan el impacto de catástrofes como la ocurrida anoche en el este del país. EFE

