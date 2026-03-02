Los talibanes confirman un ataque paquistaní contra la base de Bagram y una contraofensiva

Kabul, 2 mar (EFE).– El Gobierno talibán confirmó este lunes haber sido objeto de un ataque aéreo paquistaní contra las inmediaciones de la base de Bagram, el mayor complejo militar de Afganistán, y una respuesta inmediata contra instalaciones estratégicas en suelo paquistaní.

«La aviación de Pakistán ha violado nuestra soberanía golpeando Kabul y el perímetro de Bagram», la fortaleza militar que durante dos décadas fue el símbolo del poder de EE. UU. en la región, y hoy es el pilar logístico de los talibanes, denunció el Ministerio de Defensa afgano en un comunicado. EFE

