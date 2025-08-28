Los talibanes convocan al embajador de Pakistán tras los ataques con drones en Afganistán

Kabul, 28 ago (EFE).- El Gobierno talibán convocó este jueves al embajador de Pakistán en Kabul para protestar formalmente por los ataques aéreos con drones presuntamente ejecutados por el Ejército paquistaní en territorio afgano, que dejaron al menos tres niños muertos y otros siete heridos en las provincias de Khost y Nangarhar, según fuentes oficiales.

«En respuesta a los ataques del ejército paquistaní (…) en los que murieron tres civiles y otros siete resultaron heridos, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Emirato Islámico de Afganistán convocó al embajador de Pakistán en Kabul y le entregó la nota de protesta de Afganistán», indicó la cancillería talibana en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Los talibanes denunciaron este jueves un ataque de drones paquistaníes a la vivienda de un civil en Khost, al sureste del país, provocando la muerte de tres civiles, y calificaron la incursión como una violación de la soberanía afgana.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores condena enérgicamente la violación del espacio aéreo y el bombardeo de civiles cerca de la Línea Durand, lo que constituye una clara violación de la integridad territorial de Afganistán y un acto provocador», añadió el comunicado.

El portavoz del gobernador provincial, Mostaghfar Gurbaz, aseguró a EFE que la casa atacada pertenecía a un comerciante llamado Haji Naeem Gul, sin vínculos con grupos armados. «Tres de sus hijos murieron y otros cinco familiares, entre ellos mujeres y niños, resultaron heridos», precisó.

El Gobierno afgano advirtió además a Islamabad que «la protección de la soberanía de Afganistán es una línea roja» y que «tales acciones irresponsables tendrán sin duda consecuencias».

Por el momento, las autoridades paquistaníes no han confirmado ni reaccionado públicamente a las acusaciones.

La principal fuente de tensión entre Afganistán y Pakistán es la disputada Línea Durand, una frontera de 2.600 kilómetros que Kabul nunca ha reconocido formalmente. Islamabad acusa a los talibanes de dar refugio al grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras que estos rechazan las acusaciones.

Pakistán justifica sus incursiones como operaciones de «contraterrorismo», pero los talibanes las denuncian como violaciones de soberanía. Desde 2021 el cruce de acusaciones se ha intensificado, tras el regreso al poder de los talibanes, con ataques como los de diciembre de 2024, que dejaron decenas de civiles muertos. EFE

lk-lgm/cg