Los talibanes creen «propaganda» las alertas de la ONU y sitúan al EI en países vecinos

Kabul, 5 feb (EFE).- El Gobierno talibán calificó este jueves de «propaganda» las advertencias de la ONU sobre la inseguridad en Afganistán y afirmó que el Estado Islámico (EI) ha sido eliminado por completo de su territorio y opera ahora desde países vecinos.

«Ciertos países están aprovechando esta ausencia para recurrir a la propaganda y generar preocupaciones injustificadas sobre el entorno de seguridad de Afganistán», denunció el portavoz principal de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

Mujahid atribuyó las alarmas internacionales a la exclusión del régimen talibán en los foros globales, lo que impide presentar la «posición documentada y las realidades fácticas» del país.

El 22º informe estratégico de la ONU, analizado el miércoles por el Consejo de Seguridad, advirtió de que la rama regional del grupo, el EI-K, mantiene una «potente capacidad operativa» y ambiciones transnacionales.

Según el documento de las Naciones Unidas, el grupo sigue activo en el norte de Afganistán y cerca de la frontera con Pakistán, vinculándolo con ataques recientes como el del pasado 19 de enero en Kabul, donde murieron seis afganos y un ciudadano chino.

El portavoz adjunto, Hamdullah Fitrat, aseguró este jueves que el EI ha sido «totalmente desmantelado» y sus escondites destruidos tras el regreso de los talibanes al poder. Según Fitrat, mientras que el grupo crecía bajo la presencia de las fuerzas estadounidenses, ahora el fenómeno ha sido «completamente erradicado» de suelo afgano.

«En algunos países vecinos este grupo ha reactivado sus redes y centros», señaló Fitrat. Los talibanes han acusado en reiteradas ocasiones a mandos de alto rango del EI de operar desde la región paquistaní de Baluchistán y de orquestar desde allí ataques en Afganistán, incluidos atentados contra turistas españoles.

Mientras la ONU alerta de que el EI utiliza nuevas tecnologías, como inteligencia artificial y drones, para expandir su amenaza hacia África y el sur de Asia, el Gobierno de facto afgano insiste en que su suelo no será utilizado contra terceros países y exigen evaluaciones basadas en avances «documentados». EFE

