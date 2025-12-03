The Swiss voice in the world since 1935
Los talibanes dan por terminada sin éxito la ronda de diálogo con Pakistán en Arabia Saudí

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kabul, 3 dic (EFE).-Las conversaciones entre el Gobierno de los talibanes y Pakistán celebradas en Arabia Saudí terminaron sin acuerdo debido a «actitudes irresponsables» y «exigencias ilógicas» de la delegación paquistaní, aseguró a EFE una fuente de los talibanes.

«La delegación ha regresado a Kabul y las negociaciones han terminado sin ningún resultado», dijo a EFE una fuente del Ministerio del Interior afgano que ha pedido permanecer en el anonimato.

Ni Pakistán ni Arabia Saudí, el país mediador, han confirmado cese de las conversaciones. EFE

