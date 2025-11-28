Los talibanes debutan en la entidad de cooperación ECO en plena expansión de Afganistán

Kabul, 28 nov (EFE).- El Gobierno dea facto talibán informó este viernes de que el ministro interino de Asuntos Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, participó por primera vez en la 29ª reunión del Consejo de Ministros de la Organización de Cooperación Económica (ECO), en plena expansión regional de Afganistán.

Según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores en la red social X, Muttaqi expuso a los Estados miembros lo que calificó de cuatro años de avances en los ámbitos de seguridad, economía y comercio, en una reunión celebrada de forma telemática bajo la presidencia de Kazajistán.

«El ministro de Asuntos Exteriores abordó los logros de cuatro años del Emirato Islámico en los sectores de seguridad, económico y comercial», señaló la nota.

La participación de Muttaqi en la reunión de la ECO se produce en un momento en el que el Gobierno talibán intenta reforzar su integración económica regional.

La semana pasada, la India acogió a una delegación talibán encabezada por el ministro de Industria y Comercio de facto, Alhaj Nooruddin Azizi, para impulsar el uso del puerto iraní de Chabahar como corredor hacia Asia Central, en medio de la búsqueda de rutas comerciales alternativas tras la reciente escalada fronteriza con Pakistán.

Muttaqi destacó la posición estratégica de Afganistán como punto de conexión regional y reiteró la disposición de Kabul a ampliar la cooperación. «Afganistán está preparado para ampliar las relaciones y la cooperación con la ECO y con los países de la región en distintos ámbitos», afirmó.

El Gobierno talibán aseguró que las «diversas capacidades y oportunidades económicas y comerciales» del país podrían ser beneficiosas para los Estados miembros.

De acuerdo con el comunicado, varios países elogiaron los esfuerzos de la administración talibán en la lucha contra el narcotráfico y sus pasos hacia la estabilización económica. También subrayaron la necesidad de impulsar proyectos regionales en transporte, agricultura y comercio, y reclamaron acciones conjuntas frente al cambio climático.

El ministro de Exteriores de Uzbekistán calificó Afganistán de «miembro inseparable de la ECO» y lo consideró «la ruta más cercana y eficaz para el comercio y el tránsito de los países del sur de Asia». EFE

