Los talibanes defienden su actuación en la protesta en Herat y piden respetar ley islámica

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Kabul, 9 jun (EFE).- Las autoridades del Gobierno de facto talibán defendieron este martes la actuación de las fuerzas de seguridad contra una protesta ciudadana en Herat, en el oeste de Afganistán, convocada tras la detención de decenas de mujeres acusadas de violar el código de vestimenta del régimen.

El portavoz de la Jefatura de Policía de Herat, Sayed Masoud Hossaini, declaró en un comunicado compartido con EFE que las fuerzas de seguridad actuaron contra un grupo «alborotadores» que se habían reunido «con el pretexto de protestar por cuestiones relacionadas con el uso del hiyab (velo) y en contra del hiyab islámico, que es una obligación divina».

El funcionario aseguró que las fuerzas de seguridad operaron dentro de sus «responsabilidades legales para garantizar la seguridad» y exhortó a los afganos a comportarse «de conformidad con la ley islámica y las normas sociales aceptadas».

La reacción oficial del régimen llega horas después de que manifestantes, tanto hombres como mujeres, y medios independientes denunciaran que las patrullas talibanes disolvieron la marcha disparando con armas de fuego y empleando porras eléctricas.

Los talibanes no hicieron referencia al presunto uso de armas de fuego contra los civiles.

La inusual movilización congregó a decenas de personas en el área de Jibrail tras una campaña iniciada el viernes por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio en Herat, en la que, según informan medios locales independientes, unas 30 mujeres fueron detenidas por no usar el velo integral o por llevar maquillaje.

Una de las mujeres que participó en la protesta, Masooda, dijo a EFE que «varias manifestantes fueron detenidas por las fuerzas de seguridad talibanes durante la protesta».

«Nuestro mensaje y nuestro lema eran sencillos: educación, trabajo y libertad, nada más; y la liberación de las mujeres detenidas», declaró.

Masooda añadió que el movimiento «no ha terminado y es posible que continúe».

El relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, se declaró hoy «profundamente alarmado» por el uso excesivo de la fuerza contra la marcha pacífica y exigió «a los responsables» detener la violencia contra mujeres y niñas, sin mencionar directamente al régimen.

Esta movilización rompe un largo periodo de silencio en las calles, donde las protestas se han vuelto casi imposibles por sus violentas consecuencias desde que los talibanes regresaron al poder en agosto de 2021 y vetaron el acceso de las mujeres a la educación, el empleo y la vida pública. EFE

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