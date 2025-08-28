The Swiss voice in the world since 1935

Los talibanes denuncian ataque de drones paquistaníes que mató a tres niños en Afganistán

Kabul, 28 ago (EFE).- El Gobierno talibán denunció este jueves que aviones no tripulados del ejército paquistaní llevaron a cabo ataques aéreos en las provincias de Khost y Nangarhar, ambas situadas en la volátil frontera oriental de Afganistán con Pakistán, que causarondo la muerte de tres niños e hiriendo a otras nueve personas.

El foco de la denuncia se sitúa en la provincia suroriental de Khost, una región montañosa que ha sido históricamente un punto de alta tensión en la frontera. Según el portavoz del gobernador provincial, Mostaghfar Gurbaz, el ataque principal ocurrió sobre las 22:30 hora local de anoche en el distrito de Spera. EFE

lk-igr/jgb

