Los talibanes denuncian bombardeos paquistaníes contra zonas civiles pese al alto el fuego

Kabul, 17 oct (EFE).- Las autoridades del Gobierno de facto talibán en la provincia afgana de Paktika denunciaron este jueves que el Ejército paquistaní lanzó bombardeos aéreos contra zonas civiles en los distritos de Barmal y Urgon, en el sureste de Afganistán, cerca de la Línea Durand, pese al alto el fuego vigente entre ambos países.

«Sí, esta noche el régimen militar paquistaní ha llevado a cabo bombardeos sobre viviendas civiles en los distritos de Barmal y Urgon», declaró a EFE el director de Información y Cultura de Paktika, Mohammad Amin Huzaifa. EFE

