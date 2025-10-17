Los talibanes denuncian bombardeos paquistaníes contra zonas civiles pese al alto el fuego

2 minutos

Kabul, 17 oct (EFE).- Las autoridades del Gobierno de facto talibán en la provincia afgana de Paktika denunciaron este viernes que el Ejército paquistaní lanzó bombardeos aéreos contra zonas civiles en los distritos de Barmal y Urgon, en el sureste de Afganistán, cerca de la Línea Durand, pese al alto el fuego vigente entre ambos países.

«Sí, esta noche el régimen militar paquistaní ha llevado a cabo bombardeos sobre viviendas civiles en los distritos de Barmal y Urgon», declaró a EFE el director de Información y Cultura de Paktika, Mohammad Amin Huzaifa.

El funcionario no proporcionó de inmediato un balance de víctimas, pero afirmó que los ataques afectaron áreas residenciales próximas a la frontera.

Por el momento, las autoridades paquistaníes no han hecho comentarios sobre las acusaciones.

Los bombardeos se producen horas después de la extensión del alto el fuego de 48 horas, acordado este miércoles entre Afganistán y Pakistán, y prolongado este viernes hasta la conclusión de las negociaciones previstas para este sábado en Doha, según informó el canal afgano TOLOnews, que citó fuentes en Catar.

El portavoz del Emirato Islámico, Zabihullah Mujahid, afirmó este viernes que Afganistán «defenderá su territorio con dignidad si es atacado», y recalcó que el país «nunca fue el agresor», ante lo que describió como violaciones del espacio aéreo por parte de Pakistán.

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) informó este viernes de que los combates previos dejaron al menos 37 civiles muertos y 425 heridos, e instó a ambas partes a «poner fin de forma duradera a las hostilidades» y a respetar sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario.

El centro de la disputa entre los dos países sigue siendo la acusación de larga data de Islamabad de que Kabul ofrece refugio al TTP, que busca derrocar al Estado paquistaní y que ha intensificado sus ataques desde Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes en 2021. EFE

lk-lgm/fpa

(foto) (vídeo)