Los talibanes denuncian maltrato de refugiados afganos en asentamientos de Pakistán

Kabul, 4 oct (EFE).- El Gobierno de talibán expresó este sábado su preocupación por lo que calificó de «mala conducta y acciones militares» de Pakistán hacia los refugiados afganos, en una nueva ola de deportaciones masivas y presuntos cierres de asentamientos desde el país vecino a Afganistán.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Refugiados y Repatriación, el ministro Mawlawi Abdul Kabir planteó el asunto durante una reunión con una delegación del partido paquistaní Jamaat-e-Islami.

Según el ministerio, el ministro talibán destacó que los refugiados afganos han sido objeto de maltrato y que las acciones militares contra ellos resultaban «preocupantes».

Informes recientes sugieren que las fuerzas de seguridad paquistaníes han cerrado campos de refugiados en varias zonas de Baluchistán, al oeste de Pakistán, incluyendo decenas de asentamientos que han albergado a refugiados afganos durante décadas.

«El honorable ministro describió el maltrato a los refugiados afganos y las acciones militares contra ellos como preocupantes, enfatizando que tal comportamiento no debe repetirse», añadió el comunicado.

La reunión, a la que asistieron funcionarios talibanes y la delegación de Jamaat-e-Islami, también abordó las relaciones entre Kabul e Islamabad, así como posibles soluciones a las disputas en curso.

El portavoz adjunto talibán, Hamdullah Fitrat, afirmó que, hasta el 1 de octubre, casi tres millones de refugiados afganos han regresado a Afganistán en los últimos dos años. «Existe la necesidad de una coordinación y cooperación internacional para controlar la migración irregular. En este sentido, el Emirato Islámico hace un llamado a todos los países y organizaciones internacionales a cumplir con sus responsabilidades», declaró Fitrat a la prensa.

Describió la migración como «un desafío global compartido y un fenómeno humanitario» que enfrentan muchos países, e insistió en que los talibanes han gestionado el proceso de retorno de manera eficaz. Según él, en promedio hasta 10.000 afganos están siendo repatriados por la fuerza cada día.

Portavoces del ministerio dijeron anteriormente a EFE que, en cooperación con organizaciones internacionales, se han establecido campamentos temporales en todo Afganistán para brindar a los retornados refugio, asistencia en efectivo y alimentos, así como servicios básicos. Luego se organizan medios de transporte para ayudar a las familias a regresar a sus áreas de origen «con dignidad».

Pero para muchos retornados, la vida de vuelta en Afganistán sigue siendo difícil. Los refugiados han denunciado desempleo, escasez de vivienda y crecientes penurias a medida que se acerca el invierno.

«Venimos de la zona de Mansehra, pero aquí en nuestra tierra no tenemos trabajo para mantener a nuestras familias. Se acerca el invierno y ni siquiera tenemos un refugio adecuado», dijo a EFE Izatullah, un refugiado recientemente retornado. EFE

