Los talibanes denuncian nuevos choques fronterizos con Pakistán tras últimos bombardeos

Kabul, 24 feb (EFE).- El Gobierno de facto talibán denunció este martes un nuevo enfrentamiento a lo largo de la zona fronteriza de la Línea Durand con las tropas de Pakistán, en medio de la tensión entre los dos países tras los bombardeos aéreos paquistaníes del pasado fin de semana que dejaron al menos 17 civiles muertos.

“Esta tarde, en el área de Kot del distrito de Nazyan, en la provincia de Nangarhar, la parte paquistaní abrió fuego hacia Afganistán, lo que fue respondido por las fuerzas fronterizas del Emirato Islámico”, confirmó a EFE el director de Información y Cultura de Nangarhar, Zabihullah Noorani.

El director de Información y Cultura añadió que las fuerzas fronterizas talibanes respondieron a los disparos, lo que provocó un intercambio de fuego temporal entre ambos bandos. “Los combates han cesado y no ha habido víctimas de nuestro lado”, concluyó.

El choque se produce en un momento de tensión entre Islamabad y Kabul, después de que las fuerzas paquistaníes acometieran el fin de semana una serie de ataques aéreos contra zonas civiles, asegurando que estas resguardaban grupos terroristas.

El régimen talibán aseguró que los bombardeos impactaron en zonas residenciales y provocaron la muerte de al menos 17 civiles, incluidos niños, además de cinco heridos, sin proporcionar un balance oficial de presuntos combatientes fallecidos.

El conflicto que mantiene enfrentados a Islamabad y Kabul desde hace meses deriva de las acusaciones recurrentes de Pakistán de que Afganistán da refugio a grupos insurgentes responsables de ataques en su territorio, algo que Kabul siempre ha negado.

El pasado octubre, ataques transfronterizos similares dejaron decenas de muertos en la que fue la peor escalada bilateral en años, tras una serie de bombardeos paquistaníes en Afganistán. La crisis concluyó en un frágil alto el fuego mediado por Qatar y Turquía para garantizar la seguridad en la volátil región del sur de Asia. EFE

