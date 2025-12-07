Los talibanes dicen que las sanciones de Australia a ministros afganos son «infundadas»

Kabul, 7 dic (EFE).- El portavoz principal del Gobierno de facto de Afganistán, Zabihullah Mujahid, dijo que las sanciones financieras y prohibiciones impuestas ayer por Australia contra ministros y altos cargos talibanes son «infundadas y sin motiMuvo».

«Nuestro gabinete y nuestros ministros no tienen relaciones con Australia, ni vemos necesidad alguna de mantenerlas», dijo Mujahid en un comunicado.

Canberra dijo ayer que el Gobierno australiano está «profundamente preocupado por el deterioro de la situación en Afganistán», citando, en particular los derechos, las libertades y el bienestar de las mujeres afganas.

El portavoz instó a los gobiernos extranjeros a replantear su enfoque hacia Afganistán y calificó las evaluaciones de Australia como «incorrectas» y «poco saludables».

«Sería mejor dialogar, comunicarse, plantear los problemas, buscar soluciones y juzgar a Afganistán de manera realista», dijo Mujahid.

Desde la vuelta al poder de los talibanes en agosto de 2021, los talibanes han sido criticados por restringir los derechos y las libertades de las mujeres y las niñas en Afganistán. Por su parte, los fundamentalistas argumentan que respetan los derechos de las mujeres conforme a su interpretación de la ley islámica o sharía.

«No es ni nuevo ni sorprendente que varios países y organizaciones hayan impuesto sanciones a funcionarios del Emirato Islámico (como se autodenomina el régimen talibán), en particular al ministro para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio», dijo a EFE el portavoz de este departamento, Saif ul Islam Khaiber.

El vocero del ministerio acusó a Australia y a otros países de malinterpretar los derechos de las mujeres y de tergiversar la situación en Afganistán.

«Estos países han dejado claro que no entienden la definición de los derechos de las mujeres ni están comprometidos con la concesión de los derechos de las mujeres o de los derechos humanos», añadió Khaiber, que consideró que sanciones como las puestas en marcha por Australia reflejan «una falta de respeto hacia los valores culturales y religiosos de una sociedad».

Australia, que retiró a sus tropas de Afganistán en 2021, es el país fuera de la OTAN que más soldados envió durante la guerra contra los talibanes y para entrenar a las fuerzas de seguridad afganas al desplegar 39.000 efectivos militares entre 2001 y 2021. EFE

