Los talibanes elevan a 257 los muertos por desastres naturales en Afganistán desde marzo

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Kabul, 12 may (EFE).- El Gobierno de facto de los talibanes cifró este martes en al menos 257 muertos y 338 heridos los registrados tras los desastres naturales que han asolado Afganistán desde el pasado 26 de marzo, principalmente inundaciones, terremotos, colapsos de infraestructura y deslizamientos de tierra.

«Desde el 26 de marzo hasta ahora, los incidentes causados por lluvias, inundaciones, terremotos, colapsos de techos, truenos y rayos, deslizamientos de tierra y tormentas lamentablemente han resultado en 257 muertes y 338 heridos en todo el país», recogió un comunicado oficial.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA) informó de que más de 8.160 viviendas han sido destruidas y un total de 17.039 familias se han visto afectadas en poco más de un mes y medio.

En las últimas 48 horas, al menos 9 personas murieron y otras 11 resultaron heridas en incidentes relacionados con el clima, mientras que miles de familias han sufrido pérdidas, agregó el organismo.

«Según los informes de las direcciones provinciales de preparación para desastres, durante las últimas 48 horas, los incidentes causados por lluvias, inundaciones, tormentas, truenos y rayos lamentablemente han resultado en la muerte de nueve personas y heridas a otras 11», dice un comunicado de la ANDMA.

Más de 560 kilómetros de las carreteras que recorren Afganistán han quedado destruidas o completamente bloqueadas, de acuerdo con los datos oficiales, y más de 57 puentes, fundamentales para conectar aldeas remotas y vías de tránsito vital, han quedado inutilizables.

Las pérdidas agrícolas también han sido significativas y se han malogrado más de 4.750 hectáreas de cultivos, unos 3.300 huertos fundamentales para la hundida economía afgana, más de 52.000 árboles y 1.753 animales de ganado.

La autoridad ANDMA declaró que, en cooperación con organizaciones internacionales, ha distribuido asistencia en efectivo, suministros de alimentos y ayuda no alimentaria a las familias afectadas desde el inicio de la temporada de lluvias.

«La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres ha instado repetidamente a todos los ciudadanos a proteger sus vidas y propiedades durante las lluvias manteniéndose alejados de los ríos y vías de inundación, y a prestar seria atención a los pronósticos meteorológicos y advertencias emitidas por el Departamento Meteorológico y la autoridad», concluyó el comunicado. EFE

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