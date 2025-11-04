Los talibanes elevan a 27 los muertos y a 956 los heridos tras el terremoto en Afganistán

1 minuto

Kabul, 4 nov (EFE).- El Gobierno de facto talibán elevó este martes a 27 los muertos y a 956 los heridos por el fuerte terremoto que sacudió la madrugada del lunes el norte de Afganistán, según informó el Ministerio de Salud Pública en un comunicado.

«Debido al terremoto, se han producido grandes pérdidas entre la población y en las regiones del norte del país», declaró el portavoz del ministerio, Sharafat Zaman, quien precisó que las operaciones de rescate han concluido y que la atención médica a los heridos continúa. EFE

