Los talibanes guardan silencio tras la explosión que dejó al menos siete muertos en Kabul

Kabul, 20 ene (EFE).- Las autoridades talibanas mantienen este martes su silencio tras la explosión registrada el lunes en el centro de Kabul, que causó al menos siete muertos y una veintena de heridos, mientras figuras del antiguo liderazgo político afgano condenaron el ataque y expresaron sus condolencias a las víctimas.

El expresidente afgano Hamid Karzai condenó el suceso en un mensaje publicado en la red social X, en el que afirmó sentirse «profundamente entristecido» por la pérdida de vidas humanas causada por la explosión en el barrio de Shahr-e-Naw, una zona céntrica de la capital.

El exjefe del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, Abdullah Abdullah, calificó lo ocurrido como un acto inhumano contrario a los principios islámicos, a los valores humanos y a la voluntad del pueblo afgano.

La explosión se produjo el lunes en el interior del restaurante ‘Chinese Noodle’, situado en el Cuarto Distrito Policial de Kabul, y causó la muerte de siete personas —un ciudadano chino identificado como Ayub y seis afganos—, además de al menos 20 heridos, entre ellos mujeres y un niño, según confirmaron el hospital de la ONG italiana Emergency y fuentes policiales.

El portavoz de la Policía de Kabul, Jalid Zadran, indicó que el estallido se originó cerca de la zona de la cocina del establecimiento, gestionado conjuntamente por socios afganos y chinos, y frecuentado por la comunidad musulmana china.

Aunque las autoridades talibanas no han confirmado oficialmente que se trate de un atentado, la filial afgana del grupo yihadista Estado Islámico de Jorasán (EI-K) afirmó posteriormente que el ataque fue perpetrado por un atacante suicida.

Este tipo de brechas de seguridad en pleno centro de Kabul se han vuelto poco habituales desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, que basan buena parte de su legitimidad interna en haber restaurado el orden tras dos décadas de guerra.

Para el Gobierno de facto talibán, que mantiene una relación pragmática con China, la seguridad de ciudadanos e intereses chinos es clave para sostener una de sus principales alianzas económicas, vital para intentar reactivar una economía asfixiada por el aislamiento internacional. EFE

