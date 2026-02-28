Los talibanes informan bombardeos aéreos contra bases militares en el interior de Pakistán

2 minutos

Kabul, 28 feb (EFE).– El Ministerio de Defensa del Gobierno de los talibanes aseguró este sábado que su Fuerza Aérea llevó a cabo una serie de bombardeos nocturnos contra instalaciones militares paquistaníes en las zonas de Miranshah y Spinwam, en lo que supone una nueva respuesta armada a las incursiones de Islamabad.

Según el comunicado oficial, la operación se lanzó alrededor de la medianoche y tuvo como objetivos específicos las bases militares de Miranshah y Spinwam, situadas en el distrito de Waziristán del Norte, en la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa.

El Ministerio de Defensa afirmó que los ataques “destruyeron las bases militares, causando daños graves y cuantiosas bajas” en las filas de Pakistán.

El mando militar de los talibanes describió la operación como una respuesta directa a lo que calificó de “repetidas agresiones aéreas del régimen militar paquistaní”, asegurando que sus fuerzas actuaron en represalia por los bombardeos previos sobre suelo afgano.

El mando militar de Pakistán no ha reconocido hasta el momento bajas ni daños de consideración en sus instalaciones tras las incursiones de los talibanes.

La opacidad informativa en la zona del conflicto ha dificultado una estimación precisa de la letalidad de los ataques, ya que ninguna de las partes ha facilitado datos verificables ni ha permitido el acceso de observadores independientes a las áreas bombardeadas.

Aunque ambos bandos reportan cifras de muertes masivas en sus comunicados oficiales, el recuento real de víctimas permanece sin confirmar.

Esta escalada militar tiene su origen en la disputa por la actividad del grupo insurgente Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), que opera en la zona fronteriza.

Islamabad acusa a los talibanes de proporcionar refugio a este grupo terrorista, mientras que Kabul niega estas acusaciones y califica el problema como un asunto de seguridad interna de Pakistán.

La actual fase de hostilidades se intensificó el pasado 22 de febrero tras un bombardeo paquistaní en la provincia de Nangarhar que dejó 17 muertos.

Desde entonces, ambos países mantienen bloqueados los pasos comerciales en la Línea Durand, la frontera de 2.640 kilómetros que separa a ambas naciones.

Aunque Pakistán reconoce esta demarcación heredada de la era colonial británica, las sucesivas administraciones en Afganistán han rechazado históricamente su validez, lo que convierte a esta zona en un foco permanente de fricción militar. EFE

(foto) (video)