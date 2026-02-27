Los talibanes informan de nuevos bombardeos a objetivos militares en Pakistán

1 minuto

Kabul, 27 feb (EFE).– El Gobierno de los talibanes informó este viernes del lanzamiento de nuevos ataques aéreos contra centros de mando y bases militares estratégicas en el interior de Pakistán y alcanzó, según su versión, instalaciones en Abbottabad, Nowshera, Jamrud y las proximidades de la ciudad de Faisalabad, en la región de la capital paquistaní.

Según el comunicado oficial, la incursión aérea se llevó a cabo con éxito a las 11:00 hora local (06:30 GMT) como respuesta directa a los bombardeos nocturnos de Islamabad sobre Kabul, Kandahar y Paktia. EFE

lk-igr/jgb