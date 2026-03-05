Los talibanes lanzan nuevos ataques de represalia contra Pakistán en la frontera común

1 minuto

Kabul, 6 mar (EFE).- Los talibanes afirmaron este viernes haber lanzado nuevos ataques de represalia contra tropas paquistaníes en varias zonas fronterizas en respuesta a los bombardeos de Pakistán, según informó el gobierno de facto de Afganistán.

«Esta noche, alrededor de las 9:00 p.m. hora local (16:30 GMT), las fuerzas muyahidines afganas lanzaron ataques de represalia contra puestos del régimen paquistaní» en la llamada Línea Durand que marca la frontera, afirmó en un comunicado el Ministerio de Defensa afgano. EFE

