Los talibanes lanzan nuevos bombardeos a objetivos militares en Pakistán

Kabul, 27 feb (EFE).– El Gobierno de los talibanes informó este viernes del lanzamiento de nuevos ataques aéreos contra centros de mando y bases militares estratégicas en el interior de Pakistán y alcanzó, según su versión, instalaciones en Abbottabad, Nowshera, Jamrud y las proximidades de la ciudad de Faisalabad, en la región de la capital paquistaní.

Según el comunicado oficial, la incursión aérea se llevó a cabo con éxito a las 11:00, hora local (06:30 GMT) como respuesta directa a los bombardeos nocturnos de Islamabad sobre Kabul, Kandahar y Paktia, según un comunicado del MInisterio de Defensa afgano.

Esta contraofensiva es parte de una espiral de hostilidades iniciada el pasado 22 de febrero con un bombardeo aéreo de Pakistán sobre suelo afgano, y ha derivado en la declaración formal de «guerra abierta» por parte de Islamabad tras una sucesión de incidentes armados en la línea fronteriza.

Pese a que ambos países han informado de múltiples ataques «exitosos», hay de momento una gran disparidad en el balance de víctimas, con Pakistán asegurando haber neutralizado a más de 130 insurgentes mientras el mando talibán denuncia ataques indiscriminados contra objetivos civiles que habrían causado al menos trece muertos en el primer bombardeo, la semana pasada.

De confirmarse, los ataques de esta mañana sobre Abbottabad y las proximidades de Islamabad representan la mayor incursión aérea del Emirato (como se autodefinen los taibanes) fuera de la zona fronteriza desde el inicio de las hostilidades.

El mando paquistaní ha justificado sus incursiones nocturnas como operaciones antiterroristas, mientras que Kabul sostiene que su fuerza aérea ha logrado golpear centros de mando y bases estratégicas en represalia por la violación de su espacio soberano. EFE

