The Swiss voice in the world since 1935

Los talibanes lanzan una «ofensiva a gran escala» contra Pakistán tras bombardeos aéreos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kabul, 26 feb (EFE).– El Gobierno de los talibanes anunció este jueves el inicio de ataques de represalia coordinados contra posiciones militares de Pakistán, días después de denunciar una serie de bombardeos aéreos paquistaníes en la provincia oriental de Nangarhar que han disparado la tensión bélica en la frontera.

La televisión estatal afgana confirmó que las «operaciones de represalia» comenzaron a las 20:00 hora local (15:30 GMT), marcando una escalada en la zona fronteriza del este de Afganistán. EFE

lk-igr/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR