Los talibanes lanzan una «ofensiva a gran escala» contra Pakistán tras bombardeos aéreos

1 minuto

Kabul, 26 feb (EFE).– El Gobierno de los talibanes anunció este jueves el inicio de ataques de represalia coordinados contra posiciones militares de Pakistán, días después de denunciar una serie de bombardeos aéreos paquistaníes en la provincia oriental de Nangarhar que han disparado la tensión bélica en la frontera.

La televisión estatal afgana confirmó que las «operaciones de represalia» comenzaron a las 20:00 hora local (15:30 GMT), marcando una escalada en la zona fronteriza del este de Afganistán. EFE

