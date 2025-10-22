Los talibanes niegan tener acuerdos secretos con Pakistán y se limitan al acuerdo de Doha

Kabul, 22 oct (EFE).- El Ministerio de Defensa de facto de Afganistán negó este miércoles las afirmaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales acerca de un supuesto acuerdo secreto entre el Gobierno talibán y Pakistán, y se circunscribieron al acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado domingo en Doha por ambos países.

«El Ministerio de defensa del Emirato Islámico ha proporcionado una explicación completa en una conferencia de prensa sobre el acuerdo con Pakistán, no existe información adicional más allá de eso», señaló el ministerio afgano en un comunicado.

Según Afganistán, el acuerdo alcanzado por Kabul e Islamabad el domingo se centra en el alto el fuego, el respeto mutuo, la evitación de ataques contra las fuerzas de seguridad, civiles e infraestructuras de los países, así como en la resolución de asuntos mediante el diálogo.

El Ministerio de Defensa de Afganistán subrayó que cualquier interpretación que vaya más allá de estos principios «carece de validez», y reiteró que la posición de los talibanes es que la cooperación con sus países vecinos se base en la coexistencia pacífica y el respeto a la soberanía.

La aclaración se produce en medio de crecientes especulaciones sobre posibles negociaciones no oficiales entre las autoridades de facto talibanes y el poderoso estamento militar paquistaní, en el contexto de las recientes tensiones bilaterales.

El pasado domingo, tras la firma del alto el fuego, el ministro de Defensa afgano, Mohammad Yaqoob, aseguró que la firma del acuerdo de Doha no implica que Kabul acepte la Línea Durand como frontera oficial con Pakistán.

La Línea Durand, trazada en 1893 por el Imperio británico, delimita los actuales territorios de Afganistán y Pakistán a lo largo de 2.600 kilómetros, y ha sido fuente constante de tensiones entre ambos países.

Kabul nunca la ha reconocido como frontera internacional, alegando que divide comunidades pastunes a ambos lados, mientras que Islamabad la considera la línea fronteriza oficial.

Está previsto que el próximo 25 de octubre tenga lugar una nueva ronda de conversaciones entre representantes de Afganistán y de Pakistán en Estambul. Junto con Catar, Turquía medió en favor del cese de hostilidades entre los dos países sudasiáticos, que vivieron la semana pasada uno de sus peores episodios de tensiones fronterizas en las últimas décadas. EFE

