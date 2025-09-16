Los talibanes paquistaníes ofrecen diálogo a Islamabad entre una escalada de la violencia

Islamabad, 16 sep (EFE).- El principal grupo talibán de Pakistán, el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), ofreció este martes negociar con el Gobierno, una propuesta que llega en medio de una sangrienta intensificación de las operaciones militares en el noroeste del país y que está acompañada de la amenaza de continuar su «yihad» durante otros veinte años.

«Si alguien está preocupado por mantener conversaciones con nuestros líderes en suelo paquistaní y resolver problemas, podemos organizar que nuestros líderes se reúnan con ellos en suelo paquistaní con fuertes garantías», dijo el portavoz del TTP, Mohammad Khurasani, en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Los talibanes paquistaníes aseguraron además que «si Pakistán toma las medidas fundamentales y elimina los factores que han provocado esta guerra en suelo paquistaní durante veinte años, la guerra podrá cesar».

«Si las instituciones estatales consideran que el uso de la fuerza es la única solución al problema, entonces recuerden, hemos estado soplando en sus narices durante veinte años y durante otros veinte años estamos decididos a continuar esta bendita lucha y luchar con la intención de adorar a la sagrada yihad», agregó Khurasani.

Los talibanes paquistaníes consideraron «mejor centrarse en la solución fundamental del problema, detener la opresión y la represión, detener la desaparición forzada de los jóvenes baluchis y pastunes, liberar de inmediato a los desaparecidos y dejar de apropiarse de los recursos del pueblo y los bienes nacionales y garantizar sus derechos».

La oferta del TTP se produce apenas una semana después de que al menos 19 soldados y 45 presuntos insurgentes murieran en diversas operaciones militares en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, según datos del Ejército de Pakistán.

Desde su formación en 2007, el TTP ha luchado contra el Estado para derrocar al gobierno de Islamabad e imponer su propia versión de la sharia en el país. En 2021, el regreso de los talibanes afganos al poder en el vecino Afganistán ha envalentonado al TTP, que comparte su ideología con los fundamentalistas afganos.

El Gobierno de Pakistán afirma que el TTP opera y planea ataques dentro de Pakistán desde Afganistán, acusaciones que Kabul ha negado.

Tras la caída de Kabul en manos de los talibanes afganos, el Gobierno de Pakistán y el TTP celebraron múltiples rondas de conversaciones facilitadas por los talibanes afganos.

La última ronda de conversaciones tuvo lugar en junio de 2022, cuando los talibanes afganos anunciaros el fin del alto el fuego indefinido acordado con el Ejecutivo en junio de ese mismo año y emitieron órdenes a sus combatientes para que llevar a cabo ataques en todo el país. EFE

