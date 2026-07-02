Los talibanes parten hacia Irán para asistir al funeral de Estado del exlíder Alí Jameneí

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Kabul, 2 jul (EFE).- Uno de los principales representantes del régimen talibán, el viceprimer ministro de Asuntos Económicos, Abdul Ghani Baradar, partió este jueves hacia Irán acompañado por el ministro de Exteriores, Amir Khan Muttaqi, para asistir al multitudinario funeral de Estado de Alí Jameneí, exlíder supremo de Irán.

«El viceprimer ministro de Asuntos Económicos del Emirato Islámico de Afganistán, Abdul Ghani Baradar Akhund, partió hoy hacia Irán para participar en la ceremonia fúnebre del exlíder religioso de Irán, el ayatolá Alí Jameneí», escribió en X el portavoz adjunto talibán, Hamdullah Fitrat.

El Gobierno de facto talibán, que no especificó la duración del viaje oficial, no ha anunciado reuniones ni compromisos adicionales para la delegación durante su visita a Irán.

Su asistencia a la ceremonia en Teherán coincidirá con la del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y su titular de Exteriores, Ishaq Dar, con quienes mantienen activa una crisis recrudecida tras los últimos ataques en su territorio el pasado domingo.

El conflicto, que se alarga desde hace meses, se ha disparado tras un bombardeo paquistaní en las provincias fronterizas afganas que mató al menos a 28 civiles, según la ONU, una ofensiva que Islamabad justificó como una operación antiterrorista represiva contra los refugios del grupo de la insurgencia talibana paquistaní (TTP).

La asistencia de Baradar y Muttaqi al sepelio pone de manifiesto el complejo y pragmático equilibrio que define la relación entre el régimen chií de Irán y el movimiento integrista suní afgano desde el regreso de los talibanes al poder en 2021.

Su relación con Teherán se ha visto erosionada tras las campañas de deportación forzosa emprendidas por las autoridades iraníes, que ya han expulsado a más de un millón de afganos y amenazan con intensificar las devoluciones masivas en los próximos meses. EFE

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