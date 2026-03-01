Los talibanes piden «contención» en Oriente Medio en plena guerra abierta con Pakistán

2 minutos

Kabul, 1 mar (EFE).– El Gobierno de los talibanes expresó este domingo su «profunda preocupación» por la escalada bélica entre Israel, Estados Unidos e Irán, e instó a resolver la crisis por vías diplomáticas, un llamamiento a la paz en medio de la «guerra abierta» que la propia administración afgana libra actualmente contra el vecino Pakistán.

En un comunicado oficial, el Ministerio afgano de Asuntos Exteriores advirtió de que los recientes acontecimientos de seguridad «han aumentado las tensiones sin precedentes», al tiempo que advierte de que la crisis podría tener «consecuencias negativas a largo plazo» para toda la región.

El texto hace referencia directa a las hostilidades desatadas por el ataque combinado de EEUU e Israel contra Irán en el que resultó muerto el lider supremo iraní, Alí Jamenei.

Los talibanes expresan su alarma por «el ataque iniciado por Israel y Estados Unidos contra Irán» y lamentan que el conflicto se haya expandido «a través de los ataques de Irán a los países del Golfo».

Asimismo, los talibanes subrayan que «las violaciones de la soberanía nacional, la integridad territorial y el espacio aéreo de los países, así como la matanza de civiles inocentes, son acciones condenables».

El ministerio talibán instó a todas las partes involucradas a evitar una mayor escalada, y les pide «respetar mutuamente su soberanía» y «detener inmediatamente las acciones militares para resolver los problemas a través de canales diplomáticos».

Este mensaje de moderación y respeto al derecho internacional llega, paradójicamente, en un momentos sangrientos para el propio régimen de Kabul, en el marco de una espiral de violencia fronteriza que ya ha dejado cientos de bajas militares y denuncias de bombardeos sobre campamentos de refugiados afganos. EFE

lk-igr/fpa