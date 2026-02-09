Los talibanes prohíben la entrada de medicamentos paquistaníes en Afganistán



Kabul, 9 feb (EFE).— El Ministerio de Finanzas de los talibanes anunció una prohibición nacional de la importación de medicamentos paquistaníes, efectiva a partir de este lunes, como parte de las medidas previamente esbozadas por el Gobierno fundamentalista para regular el comercio y liquidar cuentas pendientes con Pakistán.

“Tras el día 21 del mes de Sha’ban al-Mu’azzam (9 de febrero), no se permitirá la entrada de medicamentos paquistaníes en ninguna de las aduanas del país”, confirmó a EFE el portavoz del Ministerio de Finanzas, Abdul Qayum Nasir.

Esta prohibición se produce tras las instrucciones previas del viceprimer ministro afgano para Asuntos Económicos, Abdul Ghani Baradar Akhund, quien había otorgado a los comerciantes un plazo de tres meses para cesar la importación de fármacos paquistaníes y liquidar sus cuentas financieras en el país vecino.

El portavoz del Ministerio de Finanzas enfatizó que las autoridades también están reforzando los controles en las rutas comerciales ilegales. “Como siempre, se está impidiendo estrictamente el traslado de cualquier mercancía, incluidos los medicamentos, a través de rutas de contrabando”, añadió.

Al advertir sobre el estricto cumplimiento de la norma, el portavoz señaló que quienes participen en el contrabando de artículos prohibidos se enfrentarán a acciones legales.

“Cualquier artículo de contrabando incautado fuera de las zonas aduaneras supondrá la entrega de los responsables ante la justicia, y los bienes confiscados serán destruidos de acuerdo con las decisiones judiciales”, detalló.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas ha instado a los comerciantes a buscar fuentes alternativas para la importación de productos farmacéuticos.

“El Ministerio solicita una vez más a todos los respetados comerciantes que importen medicamentos a través de rutas alternativas en lugar de fármacos paquistaníes, en este sentido, se les proporcionarán mayores facilidades”, indicó el portavoz. EFE

