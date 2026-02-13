Los talibanes rechazan la prórroga de sanciones de la ONU y se apoyan en Rusia y China

2 minutos

Kabul, 13 feb (EFE).- El Gobierno de los talibanes calificó este viernes de «camino fallido» la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de prorrogar por un año más el régimen de sanciones contra el movimiento fundamentalista, una medida que Kabul intentó neutralizar elogiando la postura de Rusia y China.

«Extender las sanciones es un camino fallido que se ha intentado muchas veces. No es razonable repetir experiencias que ya han demostrado ser infructuosas y estériles», afirmó el portavoz oficial de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

La resolución 1988, renovada esta semana por los 15 miembros del Consejo de Seguridad, mantiene la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas contra los talibanes y sus asociados, alegando la persistente amenaza a la paz y el retroceso en los derechos de mujeres y niñas.

Pese a que la votación en la ONU fue unánime, el portavoz destacó la posición de Moscú y Pekín, a quienes describió como observadores más cercanos a la realidad del país.

“La posición de China y Rusia es encomiable y realista. El progreso tangible y las realidades en Afganistán, así como los hechos sobre el terreno, no son compatibles con las sanciones que se impusieron durante un período de tensión y que han continuado hasta ahora”, sostuvo el portavoz.

Mientras Kabul defiende que el país experimenta una «estabilidad y seguridad crecientes», la delegación de Estados Unidos, promotora de la resolución, denunció ante el Consejo «tácticas deplorables» por parte de los fundamentalistas, incluyendo la toma de rehenes para negociar con potencias extranjeras.

Frente a estas acusaciones, Mujahid insistió en que el reconocimiento internacional es el único camino lógico.

“Afganistán está progresando, ampliando su compromiso con diferentes países y experimentando una estabilidad y seguridad crecientes. En tal situación, Afganistán necesita cooperación, no la imposición o extensión de sanciones”, añadió.

El despacho concluye con un llamamiento directo a las potencias occidentales para que abandonen las medidas punitivas y busquen un nuevo marco de entendimiento con las autoridades de facto en Kabul.

“Hacemos un llamado a reconsiderar tales políticas, especialmente por parte de los países occidentales, y a buscar un compromiso constructivo con Afganistán en general”, sentenció Mujahid. EFE

