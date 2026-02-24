Los talibanes rechazan las afirmaciones de Rusia sobre grupos armados en Afganistán

Kabul, 24 feb (EFE).- El Gobierno talibán rechazó este martes las recientes declaraciones atribuidas a las autoridades rusas que sugerían la presencia de grupos armados en Afganistán, calificando dichas afirmaciones de «obsoletas» e incompatibles con la situación actual del país.

“Tales declaraciones por parte de Rusia son lamentables y contrarias a los hechos”, afirmó en un comunicado el portavoz adjunto de los talibanes, Hamdullah Fitrat, e insistió en que Afganistán es ahora un lugar seguro bajo la administración actual.

Fitrat declaró que “un Gobierno central fuerte ha llegado al poder” y que “actualmente no hay ningún grupo extranjero presente en Afganistán ni se permite que ningún grupo armado opere aquí”.

El portavoz describió las acusaciones como “viejas afirmaciones que circulaban ocasionalmente durante el periodo de la ocupación estadounidense”, en referencia a aseveraciones previas supuestamente sostenidas por las autoridades rusas sobre la actividad de diversos grupos armados en el país.

“Desafortunadamente, estas mismas afirmaciones obsoletas han sido publicadas una vez más por organismos responsables en Rusia”, añadió Fitrat, sosteniendo que tales informes no reflejan las realidades actuales sobre el terreno.

“Rechazamos estas acusaciones”, enfatizó. “Ningún grupo armado está activo en Afganistán y aseguramos a todos que el territorio afgano no será utilizado contra nadie, ni se permite que grupos armados establezcan bases o lleven a cabo actividades aquí”, concluyó.

En contactos anteriores, Moscú y el Gobierno talibán han señalado como una de sus principales áreas de interés la lucha contra el terrorismo yihadista, en particular contra la filial del grupo Estado Islámico en Afganistán (ISIS-K), grupo que los talibanes consideran una amenaza directa.

Rusia es el único país del mundo que ha reconocido oficialmente al Gobierno talibán y dejó de considerar al Emirato Islámico un grupo terrorista en abril de 2025. EFE

