Los talibanes reportan al menos cuatro civiles muertos en nuevos ataques de Pakistán

2 minutos

Kabul, 12 mar (EFE).- Al menos cuatro miembros de una familia murieron y tres niños resultaron heridos después de que Pakistán bombardeara con artillería zonas civiles en la provincia oriental afgana de Khost, cerca de la frontera entre ambos países, según informó este jueves el régimen talibán.

«Se dispararon proyectiles de artillería y mortero contra las casas de civiles y las tiendas de nómadas (kuchis)», señaló en un comunicado el portavoz adjunto talibán, Hamdullah Fitrat.

Según el portavoz, el ataque tuvo lugar alrededor de las 4:00 de la madrugada hora local (23:30 GMT del miércoles) y alcanzó viviendas civiles y campamentos de comunidades nómadas.

«Cuatro miembros de una familia nómada, entre ellos un hombre, una mujer y dos menores, murieron, mientras que otros tres niños resultaron heridos», añadió el comunicado.

El Gobierno de facto talibán aseguró además que proyectiles de artillería paquistaní impactaron también en otras zonas de la vecina provincia de Kunar, donde causaron daños materiales en viviendas, aunque no se reportaron víctimas.

Los bombardeos se producen en medio de una creciente escalada de tensiones en la frontera entre Afganistán y Pakistán. El miércoles, el gobierno talibán acusó al ejército paquistaní de cometer «crímenes de guerra» tras denunciar que cientos de proyectiles fueron disparados contra varias provincias fronterizas en las últimas 24 horas.

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) reportó en su último balance al menos 56 civiles muertos y más de 129 heridos, y advirtió de que el aumento de las hostilidades agrava aún más la crisis humanitaria que atraviesa Afganistán, un país empobrecido, aislado internacionalmente y cada vez más dependiente de una ayuda exterior en retroceso.

Las hostilidades se intensificaron después de que Pakistán lanzara el pasado 22 de febrero una incursión aérea contra supuestos refugios del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) en Afganistán, un ataque que desencadenó la actual escalada de enfrentamientos entre ambos países. EFE

lk-lgm/rcf