Los talibanes viajan a Rusia como nuevos miembros oficiales del Formato de Moscú

Kabul, 6 oct (EFE).- Una delegación del Gobierno talibán encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Amir Khan Muttaqi, viajó este lunes a Rusia para participar por primera vez como miembro oficial en el Formato de Moscú sobre Afganistán, tras el reconocimiento formal del régimen islamista por parte de Moscú.

La visita se realiza «por invitación oficial de la Federación Rusa» y marca «un hito significativo» al tratarse de la primera ocasión en que el país asiste al foro como miembro oficial», dijo el vicesecretario de prensa del Ministerio de Exteriores talibán, Zia Ahmad Takal, en su cuenta oficial de X.

Durante la reunión, prevista para el 7 de octubre, Muttaqi presentará «la posición de Afganistán respecto a la expansión de las relaciones entre Afganistán y los países de la región», añadió el portavoz adjunto.

En años anteriores, representantes del gobierno talibán también habían participado en las reuniones del Formato de Moscú, sin embargo, esta es la primera vez que lo hace con pleno estatus oficial.

El Formato de Moscú es una plataforma de consultas regionales creada por Rusia en 2017 para coordinar políticas sobre Afganistán y promover la cooperación entre los países vecinos, entre ellos China, Pakistán, Irán, la India y los Estados de Asia Central.

El gesto marca un nuevo intento del régimen islamista por afianzar su legitimidad internacional, tras haber sido reconocido formalmente solo por Rusia, que en julio se convirtió en la primera gran potencia en aceptar al Gobierno talibán como la autoridad legítima de Afganistán.

Esta participación se produce en medio de nuevas tensiones diplomáticas en torno a Afganistán, después de que Estados Unidos reiterara su interés en recuperar el control de la base aérea de Bagram, su principal instalación militar durante la ocupación.

Rusia, China, Irán y Pakistán rechazaron esta posibilidad en una reciente declaración conjunta en la que acusaron a Washington y sus aliados de la OTAN de ser responsables de la inestabilidad actual en el país. EFE

