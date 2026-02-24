Los talibanes y Pakistán se acusan de nuevos choques tras los últimos bombardeos

2 minutos

(Actualiza con la reacción de Pakistán ante los nuevos choques)

Islamabad/Kabul, 24 feb (EFE).- El Gobierno de facto talibán y las autoridades de Pakistán cruzaron acusaciones este martes sobre un nuevo enfrentamiento entre ambos a lo largo de la zona fronteriza de la Línea Durand, en medio de la tensión entre los dos países tras los bombardeos aéreos paquistaníes del pasado fin de semana que causaron al menos 17 civiles muertos.

“Esta tarde, en el área de Kot del distrito de Nazyan, en la provincia de Nangarhar, la parte paquistaní abrió fuego hacia Afganistán, lo que fue respondido por las fuerzas fronterizas del Emirato Islámico”, confirmó a EFE el director de Información y Cultura de Nangarhar, Zabihullah Noorani.

El director de Información y Cultura afgano añadió que las fuerzas fronterizas talibanes respondieron a los disparos, lo que provocó un intercambio de fuego temporal entre ambos bandos. “Los combates han cesado y no ha habido víctimas de nuestro lado”, concluyó.

Por su parte, el portavoz del primer ministro de Pakistán para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, denunció en X que fue el régimen talibán el que inició «disparos no provocados en los sectores fronterizos de Torkham y Tirah».

«Las fuerzas de seguridad de Pakistán respondieron de forma inmediata y eficaz, silenciando la agresión talibán», afirmó Zaidi, quien advirtió de que cualquier nueva provocación recibirá una respuesta «severa para proteger la integridad territorial del país».

El choque se produce en un momento de tensión entre Islamabad y Kabul, después de que las fuerzas paquistaníes acometieran el fin de semana una serie de ataques aéreos contra zonas civiles, asegurando que estas resguardaban grupos terroristas.

El régimen talibán aseguró que los bombardeos impactaron en zonas residenciales y provocaron la muerte de al menos 17 civiles, incluidos niños, además de cinco heridos, sin proporcionar un balance oficial de presuntos combatientes fallecidos.

El conflicto que mantiene enfrentados a Islamabad y Kabul desde hace meses deriva de las acusaciones recurrentes de Pakistán de que Afganistán da refugio a grupos insurgentes responsables de ataques en su territorio, algo que Kabul siempre ha negado.

El pasado octubre, ataques transfronterizos similares causaron decenas de muertos en la que fue la peor escalada en años, tras una serie de bombardeos paquistaníes en Afganistán. La crisis concluyó en un frágil alto el fuego mediado por Catar y Turquía para garantizar la seguridad en la volátil región del sur de Asia. EFE

lk-aa-mtv/psh