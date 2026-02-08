Los temporales comparten protagonismo con los candidatos en las presidenciales en Portugal

Lisboa/Caldas da Rainha (Portugal), 8 feb (EFE).- El mal tiempo y los temporales copan este domingo las conversaciones en los centros electorales de los comicios presidenciales en Portugal y comparten protagonismo a los dos candidatos, el exministro socialista António José Seguro y el líder de ultradaderecha André Ventura.

«Hoy está más despejado», comentaba una mujer sobre el tiempo en Lisboa mientras votaba a los miembros de la mesa electoral donde sufragó en el rectorado de la universidad.

El sol luce esta mañana en la capital después de que este domingo la lluvia y el viento hayan dado una breve tregua tras los temporales que han devastado el país en las últimas semanas, aunque para esta tarde se esperan nuevas precipitaciones.

Silverio, jubilado de 75 años, dijo a EFE tras ejercer su derecho que la votación se está desarrollando «con normalidad», incluso más rápido que en la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 18 de enero.

A primera hora de la mañana, apenas había gente en la Ciudad Universitaria de Lisboa, aunque poco a poco los electores fueron aumentando.

En opinión de Silverio, que es del norte portugués, aunque lleva 63 años en Lisboa, esto se debe a que mucha gente optó por sufragar en las elecciones en movilidad y anticipadas el pasado fin de semana, como fue el caso de su hija y su yerno.

Este jubilado cree que apenas va a haber abstención por el mal tiempo: «Tenemos sol y muchas personas pidieron ayuda para ir a votar, y el tiempo en este momento está bien».

Para la farmacéutica de 46 años Margarida Henriques, va a haber bastante abstención: «Hoy hay muy buen tiempo, ayer hubo un gran temporal. Creo que va a tener un impacto, no veo a casi nadie aquí en las urnas», apuntó a EFE.

Según esta votante, a este factor se suma el hecho de que «más o menos se sabe quién va a ganar», en referencia a las encuestas que dan por ganador a Seguro.

En Caldas da Rainha, a unos 80 kilómetros al norte de Lisboa y donde reside el candidato de izquierda, la lluvia también ha dado un descanso a los vecinos.

En el Agrupamiento de Escuelas Rafael Bórdalo Pinheiro, donde este domingo vota el propio Seguro, el presidente de la Unión de Freguesías (parroquias civiles) de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, Pedro Brás, detalló a EFE que esta jornada ha comenzado más tranquila que en la primera vuelta.

Aun así, «esperamos tener bastante afluencia porque el tiempo en este momento está bastante favorable para que la gente pueda salir de casa y venga a votar», precisó.

Entre los primeros electores que acudieron a sufragar allí estaba Adriana César, programadora de 33 años, que fue antes de ir a trabajar y que apoya a Seguro, porque no quiere que gane Ventura.

«Es más como reacción contra la alternativa -reflexionó-. Dentro de un espectro, creo que Seguro está un poco más a la derecha de lo que normalmente voto, pero como alternativa es con lo que me identifico más».

Consideró que los múltiples destrozos causados por los temporales en Portugal y la cantidad de elecciones que los portugueses han realizado en los últimos años, con tres legislativas en cinco años, a las que se suman unas municipales y unas europeas en los últimos dos, harán que muchas personas se queden hoy en casa.

Ana Paula Fonseca, de 65 años, fue a votar «antes de que el tiempo empeore» más tarde, argumentó en declaraciones a EFE, donde lamentó la situación en que ha quedado el país por los temporales.

«Está muy mal -señaló-. Fue terrible. Sé por los medios de comunicación que España también se ha visto afectada».

La campaña electoral para esta segunda vuelta de las presidenciales ha estado marcada por los temporales, que han causado desde el 28 de enero un total de siete fallecidos y seis muertes indirectas de personas que han caído de tejados durante las reparaciones.

Debido a que todavía hay áreas inundadas y los numerosos daños materiales, no podrán ejercer su derecho este domingo 36.852 votantes de algunas localidades que han decidido retrasar las elecciones una semana, hasta el 15 de febrero, y que son Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, muy afectadas por las inundaciones.

También se ha decidido posponer el sufragio en algunas asambleas de voto de Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo y Salvaterra de Magos. EFE

